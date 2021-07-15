توجيه 6 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 6 أشهر

باكو، 15 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم توجيه 5 مليارات و919.4 مليون مانات أو 7.6 في المئة إلى رأس المال الثابت خلال الفترة ما بين يناير – يونيو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء الحكومية ان حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز زاد بنسبة 2.8 في المائة وانخفض حجم الاستثمارات في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 11.3 في المائة.

تم إنفاق 4 مليارات و68.9 مليون مانات أو 68.7 في المائة من الأموال المستخدمة على الإنتاج ومليار و381.5 مليون مانات (23.4 في المائة) على الخدمات و469 مليون مانات (7.9 في المائة) على بناء المساكن.