  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الإحصاء تكشف قيمة منتجات صناعة المعادن

    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٢:٥‎٢]

    باكو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

    كشفت هيئة الإحصاء عن حجم وقيمة المنتجات في مجال صناعة المعادن في البلد خلال الفترة ما بين يناير - يونيو من العام الحالي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن قيمة المنتجات في مجال صناعة المعادن وصنع الأدوات المعدنية 423.1 مليون مانات.

    لاحظت ارتفاعا بنسبة 9.4 في المائة في مجال إنتاج صنع الأدوات المعدنية فيما انخفض الإنتاج في صناعة المعادن بنسبة 3.4 في المائة.

    وقالت إن حجم المنتجات في المجال بلغ 11 الفا و324.1 طن خلال الفترة المذكورة.

     

    AZERTAG.AZ :الإحصاء تكشف قيمة منتجات صناعة المعادن
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.٠٧.٢٠٢١ [١٥‎:٣٦]
    توجيه المؤسسات الخارجية 2.3 مليار مانات إلى الرأسمال الثابت
    ١٥‎.٠٧.٢٠٢١ [١٦:٢٦]
    توجيه 6 مليار مانات إلى رأس المال الثابت خلال 6 أشهر
    ٠٧.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥‎٤]
    بدء رصف طريق "الظفر" البري الى شوشا بالأسفلت
    ٠٦.٠٧.٢٠٢١ [٢٣:٢٥‎]
    تخصيص 30 مليون مانات لأعمال إعادة ترميم وبناء منشآت متضررة نتيجة عدوان أرمينيا على أذربيجان
    الإحصاء تكشف قيمة منتجات صناعة المعادن