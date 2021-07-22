الإحصاء تكشف قيمة منتجات صناعة المعادن

باكو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

كشفت هيئة الإحصاء عن حجم وقيمة المنتجات في مجال صناعة المعادن في البلد خلال الفترة ما بين يناير - يونيو من العام الحالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن قيمة المنتجات في مجال صناعة المعادن وصنع الأدوات المعدنية 423.1 مليون مانات.

لاحظت ارتفاعا بنسبة 9.4 في المائة في مجال إنتاج صنع الأدوات المعدنية فيما انخفض الإنتاج في صناعة المعادن بنسبة 3.4 في المائة.

وقالت إن حجم المنتجات في المجال بلغ 11 الفا و324.1 طن خلال الفترة المذكورة.