توجيه المؤسسات الخارجية 2.3 مليار مانات إلى الرأسمال الثابت

باكو، 22 يوليو / تموز، (أذرتاج)

تم توجيه مليارين و309.1 مليون مانات إلى الرأسمال الثابت من قبل المؤسسات والمنظمات الخارجية في الفترة ما بين يناير – يونيو من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء أن مليارين و37.3 مليون مانات او ما يساوي 88.2 في المائة من الأموال الموجهة إلى الرأسمال الثابت على حساب أموال البلاد الخارجية والمنظمات الدولية أتت من حصص المستثمرين من بريطانيا العظمى وماليزيا وسويسرا وفرنسا وتشيكيا وتركيا والنرويج وروسيا وايران والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.