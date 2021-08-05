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    55.8 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاعتي الصناعة والبناء

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢١ [١٣:١٣]

    باكو، 5 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم استثمار 4 مليارات و105.8 مليون مانات أو ما يزيد بنسبة 1.1 في المائة عن الفترة المماثلة من عام 2020 في رأس المال الثابت في باكو خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الاحصاء أن مليارين و290 مليون مانات أو 55.8 في المائة من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت صرفت لتنفيذ أعمال الترميم وإعادة البناء.

     

    AZERTAG.AZ :55.8 % من الأموال العامة الموجهة إلى رأس المال الثابت توجه إلى قطاعتي الصناعة والبناء
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