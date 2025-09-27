3. CUS-Spiele: Zwei weitere aserbaidschanische Tischtennisspieler erreichen das Finale
Gabala, 27. September, AZERTAC
Im Rahmen der von Aserbaidschan ausgerichteten 3. CIS-Spiele sind die individuellen Wettbewerbe im Tischtennis der Männer ausgetragen worden.
Wie AZERTAC berichtete, stellten die aserbaidschanischen Teilnehmer Onur Guluzade und Adil Ahmadzade bei den im Gabala-Sportkomplex ausgetragenen Wettkämpfen ihr Können unter Beweis.
Im Halbfinale trafen sie auf Oryanbassar Yessimkhan (Kasachstan) bzw. Aliaksei Rabushka (Weißrussland).
Beide Athleten setzten sich gegen ihre Gegner durch und sicherten sich somit den Einzug ins Finale.
Es sei angemerkt, dass die Finalspiele der individuellen Wettbewerbe am 28. September stattfinden werden.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Juventus reduziert Jahresverlust
- [16:54]
Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen
- 26.09.2025 [20:04]
Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung
- 26.09.2025 [19:40]
Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten
- 26.09.2025 [18:21]
La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro
- 26.09.2025 [18:12]
Nasimi-Festival feierlich beendet
- 26.09.2025 [18:02]
EANA wählt neuen Präsidenten
- 26.09.2025 [15:46]
Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein
- 26.09.2025 [15:28]
Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo
- 26.09.2025 [15:21]
Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter
- 26.09.2025 [15:20]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 26.09.2025 [12:57]
Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund
- 26.09.2025 [11:44]
Preis von Azeri Light steigt weiter
- 26.09.2025 [11:44]
La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer
- 26.09.2025 [11:03]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]
Internationale Konferenz zu Überseegebieten in den UN
- 25.09.2025 [20:34]
Erdbeben der Stärke 6,3 erschüttert Venezuela
- 25.09.2025 [13:44]
Ölpreis an Börsen gibt nach
- 25.09.2025 [13:11]
Preis von Azeri Light legt zu
- 25.09.2025 [11:00]
Alonsos erschummelter Sieg zur Singapur-Premiere
- 25.09.2025 [10:31]
Arianespace bringt Satelliten für die Bundeswehr ins All
- 25.09.2025 [09:15]
Europa League: Freiburg besiegt Basel
- 25.09.2025 [09:02]
Belgien: Stadt Löwen wird Kulturhauptstadt Europas 2030
- 25.09.2025 [08:55]
Internationales Nizami Ganjavi-Zentrum veranstaltet Event in New York
- 24.09.2025 [20:47]