3. CUS-Spiele: Zwei weitere aserbaidschanische Tischtennisspieler erreichen das Finale

Gabala, 27. September, AZERTAC

Im Rahmen der von Aserbaidschan ausgerichteten 3. CIS-Spiele sind die individuellen Wettbewerbe im Tischtennis der Männer ausgetragen worden.

Wie AZERTAC berichtete, stellten die aserbaidschanischen Teilnehmer Onur Guluzade und Adil Ahmadzade bei den im Gabala-Sportkomplex ausgetragenen Wettkämpfen ihr Können unter Beweis.

Im Halbfinale trafen sie auf Oryanbassar Yessimkhan (Kasachstan) bzw. Aliaksei Rabushka (Weißrussland).

Beide Athleten setzten sich gegen ihre Gegner durch und sicherten sich somit den Einzug ins Finale.

Es sei angemerkt, dass die Finalspiele der individuellen Wettbewerbe am 28. September stattfinden werden.