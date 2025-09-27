3. GUS-Spiele: Aserbaidschan sichert sich erste Medaillen

Gabala, 27. September, AZERTAC

Aserbaidschan hat bei den 3. GUS-Spielen, die im ganzen Land ausgetragen werden, mit einer starken Leistung in den Mannschaftswettbewerben im Tischtennis die ersten Medaillen gewonnen. Die Wettkämpfe fanden im Gabala Sportkomplex statt.

Im Finale standen die Jungen- und Mädchenteams Aserbaidschans einer harten Konkurrenz aus Russland gegenüber. Trotz tapferer Bemühungen mussten sich beide Teams mit einem Ergebnis von 0:2 geschlagen geben und holten sich verdient die Silbermedaillen. Die russischen Teams sicherten sich in beiden Kategorien die Goldmedaillen.

Die Tischtennis-Wettbewerbe markierten den Beginn der Medaillenbilanz Aserbaidschans und zeigten das Können und die Entschlossenheit der Athleten des Landes. Die Einzelwettbewerbe beginnen heute und bieten Aserbaidschan weitere Chancen, auf der internationalen Bühne zu glänzen.

Die GUS-Spiele, an denen 1.624 Athleten aus 13 Ländern teilnehmen, werden mit einer festlichen Eröffnungszeremonie am 28. September fortgesetzt. Die feierliche Schlussveranstaltung findet am 8. Oktober im Stadtstadium in Ganja statt.