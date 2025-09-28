3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen

Ganja, 28. September, AZERTAC

Die Schwimmwettkämpfe der III. GUS-Spiele, die erstmals in Aserbaidschan ausgetragen werden, gehen weiter.

Wie AZERTAC berichtet, erzielte der aserbaidschanische Schwimmer Süleyman Ismayilzade im 1500-Meter-Freistilrennen den zweiten Platz, während Yegor Maynitski im Einzelwettbewerb im 200-Meter-Lagenschwimmen den dritten Platz belegte.

Zuvor hatte Mehri Abdurrahmanli im 100-Meter-Schmetterlingsrennen ebenfalls den dritten Platz erreicht.

Unsere andere Schwimmerin, Anastasia Gnussina, landete im 800-Meter-Freistilrennen auf dem vierten Platz und verpasste damit eine Medaille.