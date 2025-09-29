3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen
Baku, 29. September, AZERTAC
Die aserbaidschanischen Schwimmer haben bei den 3. GUS-Spielen, die von Aserbaidschan ausgerichtet werden, mit einer Silber- und einer Bronzemedaille die Medaillensammlung des Landes erweitert.
Mehri Abdurrahmanli und Anastasiya Gnussina zeigten eine herausragende Leistung im 200-Meter-Schmetterling der Mädchen und belegten die Plätze zwei beziehungsweise drei.
