3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sambo-Ringer gewinnt Goldmedaille
Göjgöl, 29. September, AZERTAC
Zwei weitere aserbaidschanische Sambo-Ringer haben bei den 3. GUS-Spielen Medaillen errungen.
Nihad Rahimov (64 kg) sicherte sich im Finale gegen den Russen Artem Kharisov die Goldmedaille.
Im anderen Finalkampf unterlag Rustam Gasimzade (58 kg) seinem russischen Kontrahenten und gewann damit die Silbermedaille.
Zuvor hatte Abdullatif Musayev (53 kg) bereits die erste Goldmedaille für Aserbaidschan geholt. Er setzte sich im Finale in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm gegen den Usbeken Gamzat Maksetbaev durch.
Die 3. Spiele der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), an denen insgesamt 1.624 Sportlerinnen und Sportler aus 13 Ländern teilnehmen, enden am 8. Oktober.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Ölpreis an Börsen gibt nach
- [10:50]
WM: Italien klettert auf den Volleyball-Thron
- 28.09.2025 [23:23]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschanische Schwimmer gewinnen zwei weitere Medaillen
- 28.09.2025 [14:54]
Aserbaidschanische Schwimmerin gewinnt Bronzemedaille bei den GUS-Spielen
- 28.09.2025 [14:16]
Flugzeug auf dem Weg nach Istanbul muss in Baku notlanden
- 28.09.2025 [10:49]
3. GUS-Spiele: Heute beginnen Wettkämpfe in drei Sportarten
- 28.09.2025 [10:22]
Paschinjan: Frieden zwischen Armenien und Aserbaidschan wiederhergestellt
- 27.09.2025 [20:58]
III. GUS-Spiele: Aserbaidschans Tischtennisspielerin erreicht das Finale
- 27.09.2025 [19:46]
AZERTAC-Kollektiv besucht Siegespark in Baku
- 27.09.2025 [19:45]
3. Internationales Statistikforum in Baku erfolgreich abgeschlossen
- 27.09.2025 [19:08]
Türkischer Präsident: „Karabach gehört für immer zu Aserbaidschan!“
- 27.09.2025 [18:12]
Juventus reduziert Jahresverlust
- 27.09.2025 [16:54]
Preis von Azeri Light kostet fast 74 US-Dollar
- 27.09.2025 [14:22]
3. GUS-Spiele: Aserbaidschan sichert sich erste Medaillen
- 27.09.2025 [11:45]
Verteidigungsministerium veröffentlicht Video zum Gedenktag am 27. September
- 27.09.2025 [10:14]
Präsident Ilham Aliyev veröffentlicht Beitrag zum Gedenktag am 27. September
- 27.09.2025 [00:22]
Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen
- 26.09.2025 [20:04]
Pakistans Premierminister dankt Aserbaidschan vor der UN-Vollversammlung
- 26.09.2025 [19:40]
Erdsystem hat bereits sieben von neun Belastungsgrenzen überschritten
- 26.09.2025 [18:21]
La Liga: Neues Barca-Trikot kostet fast 300 Euro
- 26.09.2025 [18:12]
Nasimi-Festival feierlich beendet
- 26.09.2025 [18:02]
EANA wählt neuen Präsidenten
- 26.09.2025 [15:46]
Ruder-WM: Olympiasieger Zeidler zieht ins Finale ein
- 26.09.2025 [15:28]
Europa League: VfB Stuttgart schlägt Celta Vigo
- 26.09.2025 [15:21]
Wissenschaftler sehen immer größere Gefahren durch Extremwetter
- 26.09.2025 [15:20]
Ölpreis an Börsen legt zu
- 26.09.2025 [12:57]
Serbiens Präsident: Ilham Aliyev ist ein treuer Freund
- 26.09.2025 [11:44]
Preis von Azeri Light steigt weiter
- 26.09.2025 [11:44]
La Liga: FC Barcelona siegt trotz Torwart-Patzer
- 26.09.2025 [11:03]
AZERTAC nimmt an EANA-Konferenz in Athen teil
- 25.09.2025 [22:56]
Mitteilung des Presseamts des Präsidenten
- 25.09.2025 [22:25]