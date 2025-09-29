3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sambo-Ringer gewinnt Goldmedaille

Göjgöl, 29. September, AZERTAC

Zwei weitere aserbaidschanische Sambo-Ringer haben bei den 3. GUS-Spielen Medaillen errungen.

Nihad Rahimov (64 kg) sicherte sich im Finale gegen den Russen Artem Kharisov die Goldmedaille.

Im anderen Finalkampf unterlag Rustam Gasimzade (58 kg) seinem russischen Kontrahenten und gewann damit die Silbermedaille.

Zuvor hatte Abdullatif Musayev (53 kg) bereits die erste Goldmedaille für Aserbaidschan geholt. Er setzte sich im Finale in der Gewichtsklasse bis 53 Kilogramm gegen den Usbeken Gamzat Maksetbaev durch.

Die 3. Spiele der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS), an denen insgesamt 1.624 Sportlerinnen und Sportler aus 13 Ländern teilnehmen, enden am 8. Oktober.