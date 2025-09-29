3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Schwimmer holt Silber

Baku, 29. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Schwimmer Suleyman Ismayilzade hat bei den 3. GUS-Spielen die Silbermedaille über 200 Meter Freistil der Männer gewonnen.

Den ersten Platz belegte der Russe Bogdan Toropkin, sein Landsmann Matvey Nesterov wurde Dritter.