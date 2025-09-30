Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

SPORT

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sportschütze gewinnt Silber

Gabala, 30. September, AZERTAC

Der aserbaidschanische Sportschütze Murtaza Novruzov hat bei den 3. GUS-Spielen eine Silbermedaille gewonnen.

Er sicherte sich die Medaille im Skeet-Wettbewerb der Männer.

Die Goldmedaille ging an Azamat Kayumov aus Usbekistan, während Kirill Bagrov aus Russland die Bronzemedaille gewann.

Aserbaidschans Chovkan-Team erringt zweiten Sieg bei den GUS-Spielen
  • 30.09.2025 [17:33]

3. GUS-Spiele: Ein aserbaidschanischer Taekwondo-Kämpfer erreicht das Finale, ein weiterer gewinnt Bronze
  • 30.09.2025 [16:03]

3. GUS-Spiele: Volleyballerinnen aus Aserbaidschan dominieren im ersten Spiel
  • 30.09.2025 [13:20]

Aserbaidschans Schwimmteam holt Gold bei den GUS-Spielen
  • 30.09.2025 [13:00]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Sambo-Team schließt Wettkämpfe mit 8 Medaillen ab
  • 29.09.2025 [21:16]

3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sambo-Ringer gewinnt Goldmedaille
  • 29.09.2025 [19:54]

Taekwondo-Kämpfer Ziya Hasanli gewinnt zweite Goldmedaille für Aserbaidschan bei den 3. GUS-Spielen
  • 29.09.2025 [19:44]

Erstes Gold für Aserbaidschan bei GUS-Spielen
  • 29.09.2025 [18:31]

3. GUS-Spiele: Fünf aserbaidschanische Sambo-Ringer stehen im Finale – zwei weitere gewinnen Bronze
  • 29.09.2025 [18:22]

