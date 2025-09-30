3. GUS-Spiele: Aserbaidschanischer Sportschütze gewinnt Silber
Gabala, 30. September, AZERTAC
Der aserbaidschanische Sportschütze Murtaza Novruzov hat bei den 3. GUS-Spielen eine Silbermedaille gewonnen.
Er sicherte sich die Medaille im Skeet-Wettbewerb der Männer.
Die Goldmedaille ging an Azamat Kayumov aus Usbekistan, während Kirill Bagrov aus Russland die Bronzemedaille gewann.
