3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches Duo sichert sich Bronze im Skeet Mixedwettbewerb
Gabala, 29. September, AZERTAC
Das aserbaidschanische Duo Javid Hasanov und Jamila Pashayeva sicherte sich die Bronze-Medaille im Skeet Mixedwettbewerb bei den 3. GUS-Spielen.
Gold ging an das russische Paar Ilya Kushagin und Elizaveta Evgrafova, während Maxim Pochivalov und Lidiya Basharova aus Kasachstan die Silbermedaille gewannen.
