3. GUS-Spiele: Aserbaidschanisches Duo sichert sich Bronze im Skeet Mixedwettbewerb

Gabala, 29. September, AZERTAC

Das aserbaidschanische Duo Javid Hasanov und Jamila Pashayeva sicherte sich die Bronze-Medaille im Skeet Mixedwettbewerb bei den 3. GUS-Spielen.

Gold ging an das russische Paar Ilya Kushagin und Elizaveta Evgrafova, während Maxim Pochivalov und Lidiya Basharova aus Kasachstan die Silbermedaille gewannen.