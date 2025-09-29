3. GUS-Spiele: Aserbaidschans Sambo-Team schließt Wettkämpfe mit 8 Medaillen ab

Göjgöl, 29. September, AZERTAC

Bei den 3. GUS-Spielen, die erstmals von Aserbaidschan ausgerichtet werden, sind die Sambo-Wettkämpfe zu Ende gegangen.

Wie AZERTAC berichtet, fanden die Wettkämpfe im Olympischen Sportkomplex in der Stadt Göjgöl statt.

Das aserbaidschanische Sambo-Team schloß Wettkämpfe mit 8 Medaillen ab.

Abdullatif Musayev (53 kg) und Nihad Rahimov (64 kg) gewannen Goldmedaillen, während Abubakir Huseynov (98 kg), Rasul Samadli (+98 kg) und Rustam Gasimzade (58 kg) Silbermedaillen holten. Bronze ging an Sadig Nadirov (79 kg), Mikayil Amirov (71 kg) und Khazar Amrahli (88 kg).

Zur Erinnerung: An den 3. GUS-Spielen nehmen insgesamt 1624 Sportler aus 13 Ländern teil. Die Spiele gehen am 8. Oktober zu Ende.