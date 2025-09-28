3. GUS-Spiele: Heute beginnen Wettkämpfe in drei Sportarten
Gabala, 28. September, AZERTAC
Im Rahmen der 3. GUS-Spiele, die in Aserbaidschan stattfinden, werden heute Wettkämpfe in vier Sportarten ausgetragen.
AZERTAC zufolge wird im Gabala Olympischen Komplex das Finale im Tischtennis der Männer und Frauen stattfinden. Die Spiele haben um 10:00 Uhr Ortszeit bereits begonnen.
Die aserbaidschanischen Teilnehmer: Bei den Jungen kämpfen Onur Guluzade und Adil Ahmadzade, bei den Mädchen Marziya Nurmatova um den ersten Platz.
Heute starten zudem Wettkämpfe in drei weiteren Sportarten. Im Gabala Schießclub beginnt der Wettkampf im Tontaubenschießen. Im Sportpalast in der zweitgrößten Stadt Ganja/Gändschä werden Wettkämpfe im Schwimmen und im Stadtstadion von Scheki wird das traditionelle Spiel Chovkan ausgetragen. Im Tontaubenschießen gibt es Mixed-Team-Wettbewerbe sowie Einzelwettkämpfe für Frauen und Männer. Beim Schwimmen werden Rennen im Freistil, Rücken, Brust, Schmetterling und ein gemischtes Programm durchgeführt.
Die aserbaidschanische Chovkan-Mannschaft trifft im A-Gruppe auf Kirgistan. Im B-Gruppe spielt Usbekistan gegen Kasachstan.
Nach den Wettkämpfen wird die Eröffnungszeremonie des Turniers stattfinden. Sie wird im Ganja-Stadtstadion um 19:00 Uhr Ortszeit beginnen.
Abschließend sei angemerkt, dass an den III. GUS-Spielen insgesamt 1624 Athleten aus 13 Ländern teilnehmen. Die Spiele gehen am 8. Oktober zu Ende.
