3. GUS-Spiele: Volleyballerinnen aus Aserbaidschan dominieren im ersten Spiel

Ganja, 30. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Frauen-Volleyballnationalmannschaft ist mit einem überzeugenden 3:0-Sieg gegen Tadschikistan in die 3. GUS-Spiele gestartet.

Das Eröffnungsspiel fand im Sportpalast Ganja statt.

Im nächsten Spiel trifft Aserbaidschan am 3. Oktober auf Usbekistan.