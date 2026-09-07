528 Unternehmen erhalten 633 Investitionsförderbescheinigungen

Baku, 7. September, AZERTAC

In Aserbaidschan sind bislang 528 Unternehmen insgesamt 633 Investitionsförderbescheinigungen ausgestellt worden. Damit soll die Investitionstätigkeit ausgeweitet, die lokale Produktion gesteigert und das Geschäftsumfeld weiter verbessert werden.

Die Förderung gilt bis zum 1. Januar 2029 für strategische Projekte unter anderem in den Bereichen lokale Rohstoffe, erneuerbare Energien, Abfallrecycling, Pharmaindustrie, Landwirtschaft, Industrie, Eisenbahn, Verteidigungsproduktion sowie Informations- und Kommunikationstechnologien.

Unternehmen mit einer Investitionsförderbescheinigung werden sieben Jahre lang von der Grund- und Vermögensteuer sowie von Zöllen und Mehrwertsteuer auf importierte Maschinen und technologische Ausrüstung befreit. Zudem erhalten sie einen 50-prozentigen Nachlass bei der Gewinn- bzw. Einkommensteuer.

Der seit 2016 geltende Fördermechanismus hat bislang den Start von 552 geförderten Projekten ermöglicht. Für den Import von Maschinen, technologischer Ausrüstung und Anlagen im Wert von insgesamt 1,5 Milliarden US-Dollar wurden 6.604 Bestätigungsdokumente ausgestellt. Dadurch erhielten Unternehmen Vergünstigungen bei den Einfuhrabgaben und Steuern in Höhe von insgesamt 350,5 Millionen US-Dollar.