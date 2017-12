Bis Oktober 2017 besuchen ca. 30 Millionen ausländische Touristen die Türkei

Baku, 8. Dezember, AZERTAC

Aus mehr als 100 Ländern kamen 29 Millionen 53 Tausend 450 ausländische Touristen in die Türkei. Von diesen Touristen verbrachten 63 Prozent ihren Urlaub in Antalya und Istanbul. Die Zahl der ausländischen Touristen, die von Januar bis Oktober in die Türkei gekommen sind, erhöhte sich im Vergleich zur selben Zeitspanne im Jahre 2016 um 28,01 Prozent.

Die meisten Touristen kamen aus Russland, 4 Millionen 565 Tausend 275, gefolgt von Deutschland mit 3 Millionen 336 Tausend 7 Touristen. Aus dem Iran kamen 2 Millionen 118 Tausend 263, aus Georgien 2 Millionen 71 Tausend 838, aus Großbritannien 1 Million 576 Tausend 783 Touristen.

Weitere Touristen kamen aus Bulgarien, 1 Million 541 Tausend 458, aus der Ukraine 1 Million 212 Tausend 644.

Auch Touristen aus Aserbaidschan, dem Irak, Saudi-Arabien, Frankreich, Holland und Griechenland verbrachten ihren Urlaub in der Türkei.

Beliebte Reiseziele sind Antalya und Istanbul.

Antalya führt mit 9 Millionen 255 Tausend 267 Touristen, gefolgt von Istanbul mit 9 Million 8 Tausend 643 Touristen.

Bis zum Jahresende werden insgesamt 32 Millionen Touristen ihren Urlaub in der Türkei verbracht haben.