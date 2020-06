Coronakrise in Ägypten: Zahl der Infektionen übersteigt 60.000

Kairo, 26. Juni, AZERTAC

Die Zahl der registrierten Corona-Infizierten in Ägypten ist auf 61.130 gestiegen. Binnen eines Tages wurden 1569 Corona-Neuinfektionen nachgewiesen, 83 weitere Menschen sind gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 2533 erhöht. 403 Patienten sind wieder genesen, wie das ägyptische Büro von AZERTAC unter Berufung auf das Gesundheitsministerium von Ägypten berichtete.

Wie die aserbaidschanische Diaspora in Ägypten gegenüber AZERTAC mitteilte, sei bisher keiner der in diesem Land lebenden Aserbaidschaner in den letzten drei Monaten mit COVID-19 infiziert.