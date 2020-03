Coronavirus: Schüler lernen zu Hause per Online-Unterricht im südchinesischen Guangxi

Baku, 14. März, AZERTAC

Der Schüler Huang Dihui nimmt am Online-Unterricht per Fernseher in der Gemeinde Taiping im Bezirk Wuming in der Stadt Nanning im südchinesischen Gebiet Guangxi der Zhuang teil.

Wie AZERTAC unter Berufung auf chinesische Massenmedien berichtet, sind die Schulen aufgrund des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus noch nicht geöffnet, und die Schüler Online-Unterricht zu Hause haben. Angesichts der Tatsache, dass sich einige von Armut betroffene Haushalte die technischen Voraussetzungen für Online-Unterricht nicht leisten können, haben die Behörden Vorrichtungen installiert, sodass auch die ärmeren Schüler per Online-Unterricht lernen können.