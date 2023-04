Baku, 10. April, AZERTAC

Natürlich spielt der eigene Geschmack eine große Rolle, denn jeder mag etwas anderes. Der eine bevorzugt vielleicht die historischen Städte, der andere vielleicht Orte am Strand oder in den Bergen. Deshalb kann es natürlich sein, dass die besten Reiseempfehlungen nichts für Sie persönlich sind. Es gibt in jedem Land der Welt schöne Städte, und man kann überall etwas Interessantes finden. Man muss nur wissen, wo man suchen sollte und vor allem auch für alles offen sein.

In Berichten und Studien werden die kilometerlangen Strände, die berühmten Parks, Gärten und die edlen Hotels und Restaurants auf Sylt hervorgehoben. Zudem werden Fahrrad-Strecken und die öffentlichen Verkehrsmittel gelobt.

Studien zufolge gehören New York City, Prag, Rom, Barcelona, Athen, Budapest, Paris, Florenz, Rio de Janeiro, San Sebastian, London Wien, Bordeaux, Mailand, Sevilla, Kyoto, Brisbane und Edinburgh zu den schönsten Städten der Welt.

Auffallend ist, dass in den meisten Studien New York City, Prag, Rom und Barcelona aufgeführt werden. Somit könnte man sich darauf einigen, dass diese vier die schönsten Städte der Welt sind. Das Beste daran ist, dass sie nicht unterschiedlicher sein könnten. Somit kann man komplett verschiedene Kulturen, Lebensstile, Landschaften und Kulinarik an diesen wundervollen Orten lieben lernen.

Noch ein Vorteil aller vier Städte ist, dass sie für jedes Budget Spaß machen. In New York zum Beispiel können Sie in einem der besten Sternerestaurants der Welt essen, oder aber auch einfach einen der ikonischen Hot Dogs beim Straßenverkäufer genießen.