EM: Aserbaidschanische Volleyballerinnen bestreitet ihr erstes Spiel gegen Kroatien

Baku, 20. August, AZERTAC

Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen findet vom 23. August bis 8. September statt. Ungarn, Polen, die Slowakei und Türkei werden Gastgeber der Kontinentalmeisterschaft sein, berichtet AZERTAC.

Die aserbaidschanischen Volleyballerinnen werden in der Gruppe C gegen Ungarn, Kroatien, die Niederlande, Estland und Rumänien spielen.

Die Nationalmannschaft wird ihr erstes Spiel am 23. August gegen Kroatien bestreiten. Am 25. August wird Aserbaidschan auf die Niederlande, einen Tag später auf Ungarn treffen. Am 28. August werden die aserbaidschanischen Volleyballerinnen gegen Estland spielen. Die Nationalmannschaft wird am 29. August ihr letztes Spiel gegen Rumänien bestreiten.

Alle Spiele der Gruppe C werden in Budapest ausgetragen werden.