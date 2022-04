Engelszahlen: Welche Bedeutung haben Dreifachzahlen für Sie?

Baku, 21. April, AZERTAC

Begegnen Ihnen Engelszahlen, wie die 555, 888 oder 999, häufiger? Wir erklären, was das für Ihr Leben bedeutet.

Zahlen können laut der alten Wissenschaft der Numerologie einen großen Einfluss auf unsere Persönlichkeit, unser Leben und die Entscheidungen haben, die wir im Laufe der Jahre treffen. So sagt zum Beispiel die Schicksalszahl aus, worin unsere Stärken und Schwächen liegen und die Herzenszahl, was unsere innersten Wünsche und Sehnsüchte sind. Sogar unsere Adresse kann, in Zahlen umgewandelt, einiges über uns verraten.

Lassen Sie sich von den erfahrenen Lebensberatern von Aurea Ihre wichtigsten Schicksalszahlen Mystiker schreiben dabei den Engeln eine besondere Macht zu und sind der Annahme, dass diese durch Zahlen Kontakt zu uns aufnehmen und uns den Weg weisen wollen. Insbesondere dreistelligen Engelszahlen kommt dabei eine große Bedeutung zu. Bemerken Sie im Alltag zum Beispiel häufig eine 555, 666 oder 777 (als Seitenzahl, in Telefonnummern, auf dem Wecker und so weiter), dann sollten Sie dies als eine Art Orakel betrachten. In der Regel werden Sie durch die Zahlen auf etwas hingewiesen, das zum jetzigen Zeitpunkt Ihre besondere Aufmerksamkeit erfordert. Seien Sie achtsam und lassen Sie zu, dass die Zahlen zu Ihnen sprechen!

Sehen Sie in der folgenden Übersicht nach, welche Botschaft Ihnen das Universum mithilfe von Engelszahlen senden will.

Die Zahl 111 weist Sie darauf hin, dass Sie in Gedanken bereits einen Neuanfang planen und dieses nun angehen können. Lassen Sie sich auf diesen neuen Zyklus Ihres Lebens ein.

Sehen Sie die 222 als Zeichen der Bestätigung, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und bereits wissen, was gut für Sie ist. Fahren Sie damit fort und lassen Sie sich durch nichts beirren.

Begegnen Sie häufig der Zahl 333, sollten Sie dies zum Anlass nehmen, eine wichtige Entscheidung zu treffen. Gedanken, die Ihnen in diesem Zusammenhang kommen, werden vom Universum beziehungsweise Ihrem spirituellen Wegweiser befürwortet und Sie können die kosmische Antwort auf Ihre Fragen als "Ja" deuten.

Wie bereits bei der Engelszahl 333 sollten Sie auch in Kontakt mit der 444 eine Entscheidung treffen - die kosmische Antwort auf Ihre Fragen ist allerdings eher ablehnend und damit als "Nein" zu deuten. Überdenken Sie Ihre Ideen und Vorstellungen noch einmal.

Die Zahl 555 ist ein Zeichen höchster Spiritualität und deutet außerdem an, dass Ihnen gerade etwas widerfahren oder begegnet ist, das Ihr Leben komplett verändern kann - ob Sie wollen, oder nicht.

Auch, wenn die 666 häufig als teuflisch angesehen wird, so ist sie doch auch die Zahl der Menschheit und des Lebens. Seien Sie dennoch vorsichtig, denn Sie scheinen zurzeit unausgeglichen zu sein: Ihre Gedanken sind nicht klar genug, um ihnen zu folgen und Sie sollten abwarten, bis sich dies wieder beruhigt hat.

Sehen Sie die Zahl 777 als Zeichen dafür an, dass Sie eine schwierige Lektion gemeistert haben und dafür nun Anerkennung erfahren.

Wenn Sie der 888 häufig begegnen, deutet das darauf hin, dass Sie bald eine entscheidende Lebensphase beenden werden - ob im beruflichen oder partnerschaftlichen Sinne. Die 888 soll Sie auf das Kommende vorbereiten.

Die Zahl 999 steht im besonderen Maße für Vollendung und soll Sie dafür sensibilisieren, Altes loszulassen und daraus Neues entstehen zu lassen.