Khinalug: Wanderparadies in völliger Abgeschiedenheit

Baku, 26. Juli, AZERTAC

Khinalug ist eines der höchsten und abgelegensten Dörfer im Kaukasus – und eines der ältesten der Welt. Hier werden wir all die Sorgen los, die uns unten in der Stadt umtreiben, und können einfach nur die Landschaft genießen und super wandern. Die Bewohner sprechen ihre eigene Sprache.

Hier hat man das Gefühl völliger Abgeschiedenheit. Die atemberaubende Landschaft ist ein Paradies für Wanderer, auf über 2.000 Metern Höhe, mit grandiosen Ausblicken.

Khinalug befindet sich nördlich von Guba in der Mitte des Großen Kaukasus Berge, die Russland und den Südkaukasus teilen. Khinalug ist auch das höchste, die meist abgelegene und isoliertes Dorf in Aserbaidschan und zu den höchsten im Kaukasus. Das Wetter ändert sich dramatisch im Sommer und Winter, im Bereich von -20 ° C bis 18 ° C. Khinalug hat eine Bevölkerung von etwa 2.000 Menschen. Diese kleine Gruppe von Menschen spricht ihre eigene Sprache- Chinalugische Sprache.

Die Khinalug Menschen sprechen eine deutliche Sprache, die ein Isolat innerhalb der ist Nordost - kaukasischen Sprachen. Die erste Beschreibung der Chinalugische Sprache wird in den Schriften von RF von Erkert zur Verfügung gestellt. In seinem Buch “Sprachen des kaukasischen Origins“, das im Jahr 1895 in deutscher Sprache in Wien veröffentlicht worden ist , beschreibt er die Grammatik und Phraseologie der Chinalugische Sprache. Um die Chinalugische Sprache, zu lernen , wurde im Dorf im 20. Jahrhundert ein spezieller Zweig des Instituts für Linguistik der UdSSR gegründet. Die Bewohner von Khinalug nennen ihr Dorf Ketsh , sich Kettid , und ihre Sprache Ketshmits. Der Name “Khinalug“ begann in den 1950er und 1960er Jahren verwendet zu werden. Es leitet sich entweder von der Farbe des Henna auf die umliegenden Felsen oder den Namen eines Hun Stammes. Die Frisur, die in der Vergangenheit unter Hun und türkischen Kriegern populär war, bleibt in Mode. Man kann nie das gleiche in jedem anderen Ort in Aserbaidschan sehen. Ähnliche Arten sind heute nur noch in Sibirien und der Mongolei festgehalten.

Khinalug gehört zu den ältesten kontinuierlich bewohnten Orten der Welt, mit einer Geschichte über 5.000 Jahre. Wegen seiner Höhenlage und Abgeschiedenheit gelang Khinalug, um zu überleben und viele Invasionen standhalten. Es gibt auch einige andere historische Orte und auch viele alte heilige Höhlen von frühen Menschen.

Die Häuser im Dorf Khinalug sind 200-300 Jahre alt, und es gibt viele Ruinen von älteren Gebäuden im Dorf. Khynalug hat seinen architektonischen Stil bewahrt. Da man sich das Dorf nähert, entrollt ein malerisches Panorama. Der Blick von den Dächern und Höfen ist fesselnd. Alle Häuser sind aus Pflasterstein gemacht und alle von ihnen haben eine ähnliche interne Struktur. Es gibt sogar einen bestimmten Geruch, die gleich im Inneren allen Häusern ist. Überall dort , wo man geht, gibt es mehrfarbig und dekoriert Teppiche unter den Füßen. Speziell tikmes ( “Stickerei“) hängen an den Wänden.