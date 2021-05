Taekwondo-Turnier in Sofia: Farida Azizova löst Ticket für Olympia in Tokio

Baku, 8. Mai, AZERTAC

Das europäische Taekwondo-Turnier, das eine Lizenz für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio erteilt, läuft im bulgarischen Sofia nun weiter.

AZERTAC zufolge traten am ersten Wettkampftag zwei aserbaidschanische Taekwondo-Kämpferinnen- Patimat Abakarova in der Gewichtsklasse bis 49 kg und Farida Azizova (67 kg) an.

Farida Azizova schlug alle Gegnerinnen und zog damit ins Finale ein und sicherte sich Olympia-Ticket.

Nach einer Niederlage zum Auftakt schied sich Patimat Abakarova vorzeitig aus.

Aserbaidschan ist mit 3 Athleten im Turnier vertreten. Taekwondo-Kämpfer Radik Isayev (+80 kg) wird am Samstag, dem 8. Mai antreten.