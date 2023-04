Wichtigste Infos zur Schach-WM 2023

Baku, 12. April, AZERTAC

Seit dem 9. April 2023 steigt die Schach-WM 2023 mit dem Duell zwischen Ding Liren und Ian Nepomniachtchi.

Eines ist bei der Schach-WM 2023 (7. April bis 1. Mai) schon mal sicher: Es wird auf jeden Fall einen neuen Weltmeister geben.

Dieser wird in Astana, der Hauptstadt von Kasachstan, im Duell zwischen Ding Liren und Ian Nepomniachtchi ermittelt. Gesucht wird der Nachfolger von Magnus Carlsen, der freiwillig auf eine weitere Titelverteidigung verzichtet.

25 Tage, 14 Partien: Die Schach-Weltmeisterschaft zieht auch in diesem Jahr ein Millionenpublikum in ihren Bann.

Wann und wo findet die Schach-WM 2023 statt?

Die Schach-WM 2023 steigt vom 7. April bis zum 1. Mai in Astana, Kasachstan.

Nach der Eröffnungsfeier am 7. April und einem Medientag am 8. April stand am 9. April die erste und am 10. April die zweite von maximal 14 Partien an.

Die Termine für die weiteren Finalpartien sind der 12. April, 13. April, 15. April, 16. April, 18. April, 20. April, 21. April, 24. April, 26. April, 27. April und 29. April.

Die Abschlusszeremonie mit Siegerehrung steigt am Tag nach der letzten Finalpartie oder am Tag nach dem Tie-Break.

Der Spielmodus bei der Schach-WM 2023

Der Spieler, der zuerst 7,5 Punkte erreicht, wird Weltmeister. Sollte der Sieger schon früher feststehen, endet das Finale der Schach-WM 2023 also vorzeitig.

Steht nach 14 Partien kein Sieger fest, wird es am 30. April einen Tie-Break geben

Welche Bedenkzeit gibt es bei der Schach-WM 2023?

Für die ersten 40 Züge haben die zwei Finalisten 120 Minuten Bedenkzeit.

Für die folgenden 20 Züge haben sie 60 Minuten Bedenkzeit.

Für den Rest der Partie haben sie 15 Minuten Bedenkzeit.

30 Sekunden pro Zug bekommen die Spieler ab Zug Nummer 61 gutgeschrieben.

Wer sind die Finalisten der Schach-WM 2023?

Im Finale der Schach-WM 2023 stehen der Russe Ian Nepomniachtchi und der Chinese Ding Liren.

Nepomniachtchi (Spitzname "Nepo"), 32 Jahre alt, stand schon 2021 im WM-Finale. Damals verlor er klar mit 7,5 zu 3,5 gegen den Norweger Magnus Carlsen, der damit seinen Titel verteidigte.

"Nepo" wird nicht das WM-Finale nicht unter russischer Flagge bestreiten. Er hatte sich im März 2022 in einem offenen Brief klar vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine distanziert.

Ding Liren, 30 Jahre alt, steht zum ersten Mal im Finale. Er könnte Chinas erster Schachweltmeister werden.

Der Weg zur Schach-WM 2023 - Eigentlich war vorgesehen, dass Titelverteidiger Magnus Carlsen im Finale der Schach-WM 2023 auf den Gewinner des Kandidatenturniers 2022 trifft.

Beim Kandidatenturnier, das vom 16. Juni bis zum 4. Juli 2022 in Madrid stieg, setzte sich Nepomniachtchi vor Ding Liren durch.

Nachdem Carlsen am 20. Juli 2022 bekanntgab, dass er auf die Titelverteidigung verzichten werde, rückte Ding Liren als Zweiter des Kandidatenturniers für den Norweger ins WM-Finale nach.

"Mir fehlt für einen weiteren Titelkampf die Motivation", begründete Carlsen in einem Video-Podcast, den sein Sponsor veröffentlichte, seinen Verzicht auf die erneute Finalteilnahme.

Ding Liren stand ursprünglich nicht im Teilnehmerfeld für das Kandidatenturnier. Er rückte für Sergei Karjakin nach, der den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in den sozialen Netzwerken begrüßte und dafür vom Weltschachverband FIDE für ein halbes Jahr gesperrt wurde.

Welche Preisgelder werden bei der Schach-WM 2023 verteilt?

Der Schachweltverband FIDE verteilt zwei Millionen Euro.

Der Weltmeister darf sich über ein Preisgeld von 1,2 Millionen Euro freuen. Der Zweitplatzierte der Schach-WM 2023 erhält 800.000 Euro.

Fällt die Entscheidung über den WM-Titel erst im Tiebreak, bekommt der neue Weltmeister 1,1 Millionen Euro und der Verlierer 900.000 Euro.

Historisches zur Schach-WM 2023

Die erste Schach-WM fand 1886 statt.

Seitdem gab es insgesamt 49 WM-Turniere und 20 verschiedene Weltmeister.

Rekordweltmeister sind der Deutsche Emanuel Lasker (zwischen 1894 und 1921), Anatoly Karpov (Sowjetunion/Russland, zwischen 1975 und 1985) und Garry Kasparov (Sowjetunion/Russland, zwischen 1985 und 1993) mit jeweils sechs WM-Titeln.

Magnus Carlsen (Norwegen) steht bei fünf WM-Titeln (2013, 2014, 2016, 2018, 2021).

Wer überträgt die Schach-WM 2023?

Verschiedene Websites zeigen die Schach-WM 2023, darunter fideworldchampionship.com und chess.com.

Im Stream wird die Schach-WM 2023 auf verschiedenen YouTube- und Twitch-Kanälen übertragen.