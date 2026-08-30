AAF präsentiert Oldtimer am Baku-Boulevard

Baku, 30. August, AZERTAC

Am 30. August ist im Nationalpark am Baku-Boulevard eine von der Aserbaidschanischen Automobilföderation (AAF) organisierte Ausstellung klassischer Fahrzeuge eröffnet worden.

Zu sehen sind mehr als 100 Fahrzeuge, die vor 1986 hergestellt wurden. Neben den Fahrzeugen der registrierten Teilnehmer werden auch ausgewählte Exponate aus der Dauerausstellung des Heydar-Aliyev-Zentrums präsentiert.

Die bei den Einwohnern Bakus seit Langem beliebte Veranstaltung wird im Laufe des Tages mit einer Oldtimer-Parade fortgesetzt.

Anschließend führt eine Oldtimer-Rallye über die wichtigsten Straßen und Alleen der Hauptstadt und endet im Gebiet von „Sea Breeze“.