Abschlusskonzerte des Sommers in Baku veranstaltet

Baku, 31. August, AZERTAC

In Baku wurden am Wochenende die letzten Open-Air-Konzerte des Sommers organisiert. Die Veranstaltungen fanden in fünf beliebten Erholungsparks der Hauptstadt statt.

Unter der gemeinsamen Organisation der Stadtverwaltung von Baku und der Bezirksverwaltungen traten professionelle und junge Künstler sowie verschiedene Musikgruppen auf. Auf dem Programm standen Volksmusik, aserbaidschanische und internationale Pop- und klassische Musik sowie Instrumentalstücke.

Die Konzerte stießen bei den Einwohnern und Gästen der Hauptstadt auf großes Interesse. Besonders Kinder und Jugendliche tanzten zu den Klängen der Musik und begrüßten die Auftritte der Künstler mit großem Applaus.