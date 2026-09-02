Absolventen der aserbaidschanischen Armee erhalten in der Türkei ihre Diplome

Baku, 2. September, AZERTAC.

Angehörige der aserbaidschanischen Armee haben ihre Ausbildung an der Berufsschule für Marine-Unteroffiziere der Marine der Nationalen Verteidigungsuniversität der Türkei in Yalova erfolgreich abgeschlossen. Dies teilte das Verteidigungsministerium AZERTAC mit.

An der Zeremonie in der Provinz Yalova nahmen hochrangige Vertreter der türkischen Seestreitkräfte, Ehrengäste, das Lehrpersonal der Schule sowie die Familienangehörigen der Absolventen teil.

Im Rahmen des bestehenden Abkommens zwischen Aserbaidschan und der Türkei über die militärische Ausbildung absolvieren aserbaidschanische Militärangehörige ihre Ausbildung an der Berufsschule für Marine-Unteroffiziere der Nationalen Verteidigungsuniversität der Türkei. Die Einrichtung spielt eine wichtige Rolle bei der Ausbildung von Fähnrichen für die türkischen Seestreitkräfte im Rahmen eines zweijährigen militärischen Ausbildungsprogramms.

Vertreter des Büros des Militärattachés Aserbaidschans in der Türkei nahmen ebenfalls an der Veranstaltung teil. Sie gratulierten den fünf aserbaidschanischen Militärangehörigen, denen der Rang eines Fähnrichs verliehen wurde, und wünschten ihnen viel Erfolg für ihren weiteren Dienst.