Agentur für Medienentwicklung gibt Erklärung ab

Baku, 29. August, AZERTAC

Einige in der Republik Aserbaidschan tätige Informationsressourcen versuchen, im Namen verschiedener im Land lebender Gemeinschaften aufzutreten und sich als Medienorganisationen darzustellen, die die Interessen dieser nationalen Minderheiten vertreten.

AZERTAC berichtet, dass dies in einer Erklärung der Agentur für Medienentwicklung der Republik Aserbaidschan mitgeteilt wurde.

Die Agentur hat in ihrer Erklärung darauf hingewiesen, dass alle in Aserbaidschan tätigen Medien die gesetzlichen Bestimmungen einhalten und im Medienregister eingetragen sein müssen.

In der Erklärung wird festgestellt, dass die Website „Ajmedia.news“, die sich als Portal des Aserbaidschanischen Jüdischen Medienzentrums präsentiert, nicht im Medienregister eingetragen ist. Zudem sei ihre Tätigkeit aufgrund eines Gerichtsbeschlusses wegen Verstößen gegen das Mediengesetz als rechtswidrig eingestuft worden.

Die Agentur betonte, dass Medien, die im Namen bestimmter Gemeinschaften oder sozialer Gruppen auftreten, ihren rechtlichen und professionellen Status sowie ihren Charakter der Vertretung transparent und objektiv darlegen müssen.