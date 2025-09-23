Aktueller Ölpreis

Baku, 23. September, AZERTAC

Die Ölpreise haben an Börsen nachgegeben, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 66,16 US-Dollar. Das waren 0,41 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,37 US-Dollar auf 61,91 Dollar.