Aktueller Ölpreis

Baku, 30. September, AZERTAC

Die Ölpreise geben an Börsen weiter nach, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 67,58 US-Dollar. Das waren 0,39 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,27 US-Dollar auf 63,18 Dollar.