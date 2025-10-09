Aktueller Ölpreis

Baku, 9. Oktober, AZERTAC

Die Ölpreise geben an Börsen nach, wie AZERTAC mitteilte.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 66,25 US-Dollar. Das waren 0,01 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,05 US-Dollar auf 62,5 Dollar.