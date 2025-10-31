Aktueller Ölpreis
Baku, 31. Oktober, AZERTAC
Die Ölpreise geben an Börsen wieder nach, wie AZERTAC mitteilte.
Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 64,54 US-Dollar. Das waren 0,46 US-Dollar weniger am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 0,45 US-Dollar auf 60,12 Dollar.
