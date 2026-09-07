ANAMA: Mehr als 1.500 Minen und Blindgänger in einer Woche geräumt

Baku, 7. September, AZERTAC

Bei Minenräumarbeiten in mehreren Regionen Aserbaidschans sind vom 31. August bis 6. September insgesamt 140 Antipersonenminen, 28 Panzerabwehrminen und 1.390 Blindgänger entdeckt und unschädlich gemacht worden. Das teilte die Aserbaidschanische Agentur für Minenräumung ANAMA mit.

Die Räumarbeiten wurden in den Regionen Terter, Aghdara, Kelbadschar, Agdam, Chodschali, Khankendi, Chodschawänd, Latschin, Schuscha, Füsuli, Gubadli, Dschäbrayil und Zangilan durchgeführt.

Nach Angaben der Behörde wurden im Berichtszeitraum insgesamt 1.706,4 Hektar Land von Minen und Blindgängern geräumt.