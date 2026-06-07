Angriff im Asowschen Meer: Zustand verletzter Aserbaidschaner stabil

Baku, 7. Juni, AZERTAC

Nach dem Drohnenangriff auf Frachtschiffe im Asowschen Meer hat das aserbaidschanische Außenministerium mitgeteilt, dass sich die verletzten aserbaidschanischen Staatsbürger in stabilem Zustand befinden.

Mitarbeiter der aserbaidschanischen Botschaft in Russland halten sich derzeit in Jeisk auf und leisten den Betroffenen konsularische Unterstützung. Mehrere Verletzte sollen in Kürze aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Nach Angaben des Ministeriums dauern die Identifizierung der Todesopfer sowie die Such- und Rettungsmaßnahmen der russischen Behörden an. Die Botschaft bereitet zudem die Rückkehr der geretteten aserbaidschanischen Staatsbürger vor. Weitere Informationen zu den Todesopfern und deren Überführung nach Aserbaidschan sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.