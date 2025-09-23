API-Holding und SOCAR unterzeichnen Vereinbarung über den Verkauf der IP-Group

Baku, 23. September, AZERTAC

SOCAR hat eine Vereinbarung zur Übernahme von 99,82 % der Anteile an Italiana Petroli (IP), einem der führenden Energieunternehmen Italiens, von der API- Holding unterzeichnet. Die Vereinbarung folgt auf einen wettbewerbsintensiven M&A-Prozess, an dem SOCAR seit dem vierten Quartal 2024 beteiligt war.

Der Abschluss der Transaktion hängt vom Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen ab (Wettbewerbsrecht, ausländische Subventionen und „goldene Macht“-Regelungen). Der Abschluss wird bis Ende des ersten Quartals 2026 erwartet.

Italiana Petroli ist eine der größten integrierten Downstream-Plattformen Italiens mit einem landesweiten Netz von tausenden Tankstellen, einer Raffineriekapazität von etwa 10 Millionen Tonnen pro Jahr (in zwei Raffinerien), dem Verkauf von Spezialprodukten wie Bitumen, Flugbenzin und Schmierstoffen sowie einem landesweiten Logistiksystem.

Das Unternehmen wird von einem erfahrenen lokalen Managementteam und einer professionellen Belegschaft geleitet, die für ihre Sicherheitsorientierung, Regelkonformität und Leistung bekannt ist. SOCAR beabsichtigt, weiterhin mit dem bestehenden Team zusammenzuarbeiten, um die starke Marktposition und den guten Ruf von IP zu erhalten und auszubauen und gleichzeitig die unterbrechungsfreie Lieferung hochwertiger Dienstleistungen an Kunden, Partner und Interessengruppen sicherzustellen. Es sind keine Arbeitsplatzkürzungen geplant. Im Einklang mit der Strategie von SOCAR bleibt auch der Umweltschutz ein zentrales Anliegen der Tätigkeiten des Unternehmens in Italien.

Diese Übernahme stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Expansion von SOCAR auf dem europäischen Energiemarkt dar und spiegelt das Engagement zur Stärkung der wirtschaftlichen und energiepolitischen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Italien dar. Gleichzeitig soll ein Beitrag zur Energiesicherheit und nachhaltigen Entwicklung Europas geleistet werden.

Die API-Holding entschied sich nach einem sorgfältigen Auswahlverfahren für den Verkauf ihrer gesamten Beteiligung an IP an SOCAR, unter anderem wegen SOCARs institutionellem Profil und tiefem Branchenverständnis. Die Holding ist überzeugt, dass der Verkauf an eine multinationale Industriegruppe mit soliden Referenzen es IP ermöglichen wird, den bisherigen Weg der Exzellenz fortzusetzen, Talente zu fördern, die globale Marktposition zu stärken und die Rolle des Unternehmens als strategischer Knotenpunkt im Mittelmeerraum zu festigen.

Rovschan Najaf, Präsident von SOCAR, erklärte: „Die Übernahme von Italiana Petroli ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie der internationalen Diversifizierung. Sie spiegelt unser langfristiges Engagement wider, ein wettbewerbsfähiges, innovatives und verantwortungsbewusstes Unternehmen zu entwickeln, das zur Energiesicherheit Europas beiträgt und die Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Italien weiter vertieft.“

Ugo Brachetti Peretti, Vorsitzender von API-Holding, sagte: „IP ist und bleibt ein Bezugspunkt im italienischen Kraftstoffsektor und ein wesentlicher Akteur für Mobilität und Energiesicherheit in Italien.

Nach mehr als 90 Jahren an der Spitze eines der führenden italienischen Unternehmen sind wir stolz, das Unternehmen mit einem soliden Erbe zu übergeben – bestehend aus Fachwissen, außergewöhnlichen Fachkräften, Know-how und einer herausragenden Innovationskraft.

Unser aufrichtiger Dank gilt dem Management und allen Mitarbeitenden, deren leidenschaftlicher Einsatz unsere hervorragenden Ergebnisse möglich gemacht hat. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, IP zu einem der Hauptakteure auf dem Markt zu machen und Investitionen von internationalen Top-Unternehmen anzuziehen.“

Über SOCAR: SOCAR ist ein global tätiges Energieunternehmen mit Hauptsitz in Aserbaidschan, das sich auf die Förderung, Verarbeitung und den Vertrieb von Energieressourcen spezialisiert hat. Als größtes integriertes Energieunternehmen im Südkaukasus ist SOCAR weltweit präsent und zählt zu den führenden Unternehmen auf internationalen Märkten.

Über Italiana Petroli: Italiana Petroli ist seit 1933 im Mobilitäts- und Downstream-Sektor tätig. Mit 1.600 Mitarbeitern, einem Netz von 4.500 IP-Tankstellen, einer Raffineriekapazität von rund 10 Millionen Tonnen in zwei Anlagen und einem landesweiten Logistiksystem ist IP der größte private Anbieter auf dem italienischen Markt.