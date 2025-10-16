Aserbaidschan exportiert mehr als 330 Tausend Tonnen Methanol

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Innerhalb von neun Monaten 2025 exportierte Aserbaidschan 336,8 Tausend Tonnen Methanol (Methylalkohol).

Der Gesamtwert des exportierten Methanols summierte sich auf 75,8 Tausend US-Dollar, wie das Zollkomitee der Nachrichtenagentur AZERTAC mitteilte.

Hier sei erwähnt, dass im gleichen Zeitraum des Jahres 2024 367,09 Tausend Tonnen Methanol im Wert 75,3 Millionen US-Dollar aus dem Land ausgeführt wurde.