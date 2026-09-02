Aserbaidschan investiert 590 Millionen Dollar in humanitäre Minenräumung

Baku, 2. September, AZERTAC

Aserbaidschan hat seit November 2020 rund 590 Millionen US-Dollar für die humanitäre Minenräumung bereitgestellt. Nur etwa vier Prozent davon stammen aus internationaler Unterstützung, der überwiegende Teil wurde von der aserbaidschanischen Regierung finanziert.

ANAMA-Chef Vugar Suleymanov betonte auf der IV. Internationalen Konferenz zur Minenräumung in Baku, dass kein Land das Minenproblem allein bewältigen könne. Er rief zu verstärkter internationaler Zusammenarbeit, technischem Erfahrungsaustausch, Geberhilfe und Innovation auf. Minenräumung sei nicht nur eine humanitäre Aufgabe, sondern eine Investition in Sicherheit, sichere Rückkehr, nachhaltige Entwicklung und langfristigen Frieden, fügte ANAMA-Chef hinzu.