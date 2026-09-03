Aserbaidschan liefert erneut Dieselkraftstoff an Armenien

Baku, 3. September, AZERTAC

Aserbaidschan hat erneut Dieselkraftstoff nach Armenien geliefert. Insgesamt wurden 17 Kesselwagen mit einem Gesamtgewicht von 989 Tonnen vom Bahnhof Bilajari in Richtung Boyuk-Kesik abgefertigt.

Bislang wurden über Aserbaidschan im Transit von Russland nach Armenien mehr als 55.000 Tonnen Getreide, rund 9.000 Tonnen Dünger, 1.414 Tonnen Propan, 133 Tonnen Aluminium, 1.114 Tonnen Kohle und 334 Tonnen Holz transportiert.

Darüber hinaus hat Aserbaidschan bislang knapp 15.000 Tonnen Dieselkraftstoff sowie jeweils rund 5.000 Tonnen Benzin der Sorten AI-92 und AI-95 nach Armenien exportiert.