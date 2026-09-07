Aserbaidschan liefert mehr als 36 Tonnen Elektrotechnik in die Region Kiew

Kiew, 7. September, AZERTAC

Aserbaidschan hat mehr als 36 Tonnen elektrische Ausrüstung in die ukrainische Region Kiew geliefert.

Die Ausrüstung wurde aus den zentralen Lagern des ukrainischen Energieministeriums an wichtige Infrastrukturobjekte in der Region Kiew weitergeleitet.

Sie soll dazu beitragen, die Reparaturarbeiten an den Energieanlagen zu beschleunigen.

Das ukrainische Energieministerium dankte Aserbaidschan für die Unterstützung des Energiesektors.