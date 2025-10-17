Aserbaidschan nimmt an der Internationalen Wasser-Konventionsveranstaltung in Genf teil

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation nahm an der 6. gemeinsamen Sitzung der Arbeitsgruppe für Integriertes Wasserressourcenmanagement (IWRM) und der Arbeitsgruppe für Überwachung und Bewertung teil, die in Genf, Schweiz, stattfand.

Das Land wurde durch Rafig Verdiyev, den Leiter der Abteilung für Kataster, Buchhaltung und Registrierung der Staatlichen Agentur für Wasserressourcen Aserbaidschans (ADSEA), vertreten.

In der Sitzung wurden die Umsetzung des Arbeitsprogramms der Wasserkonvention für 2025–2027, der Fortschritt bei der globalen Ausweitung der Konvention sowie die Umsetzung der beim 10. Treffen der Vertragsparteien vom 23.–25. Oktober 2024 in Ljubljana gefassten Beschlüsse überprüft.

Bei seiner Rede hob der aserbaidschanische Vertreter den Rückgang des Kaspischen Meeresspiegels und die Auswirkungen des Klimawandels auf grenzüberschreitende Gewässer hervor und betonte die Notwendigkeit einer verstärkten regionalen Zusammenarbeit der Kaspischen Anrainerstaaten, um die daraus resultierenden Umwelt-, Wirtschafts- und Sozialprobleme anzugehen.

Er rief das Sekretariat der Konvention und internationale Partner dazu auf, gemeinsame Initiativen in diesem Bereich stärker zu unterstützen.

Rafig Verdiyev wies außerdem darauf hin, dass Aserbaidschan ein langjähriges Mitglied der Konvention ist und aktiv zum Klimaschutz beiträgt, insbesondere im Bereich des Wassermanagements und der Anpassungsmaßnahmen.