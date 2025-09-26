Aserbaidschan sichert erste Medaillen bei 3. GUS-Spielen
Gabala, 26. September, AZERTAC
Bei den 3. GUS-Spielen in Gabala, bei denen Aserbaidschan als Gastgeber auftritt, stehen nun auch die Finalisten der Mannschaftswettbewerbe im Tischtennis der Männer fest.
Wie AZERTAC berichtet, trifft die aserbaidschanische Nationalmannschaft im Endspiel auf das Team aus Russland. Im Halbfinale setzte sich Aserbaidschan gegen Usbekistan durch, während Russland Kasachstan besiegte.
Zuvor hatte bereits das aserbaidschanische Damenteam mit einem Sieg über Usbekistan das Finale erreicht. Damit hat Aserbaidschan die ersten Medaillen bei den Spielen bereits sicher – selbst bei einer Niederlage im Finale gehen beide Teams mit Silber nach Hause.
Die Finalspiele finden am 27. September statt.
