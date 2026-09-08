Aserbaidschan spielt weiterhin aktive Rolle bei globaler Umwelt- und Klimapolitik

Baku, 8. September, AZERTAC

Unter dem Vorsitz Aserbaidschans hat am 7. September in Nairobi die 13. Jahrestagung des Unterausschusses des UNEP-Ausschusses der Ständigen Vertreter begonnen.

Im Mittelpunkt stehen das Arbeitsprogramm des UN-Umweltprogramms (UNEP), die Umsetzung des Strategieplans 2026–2029 sowie internationale Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz. Dabei wurde auch Aserbaidschans Rolle in den internationalen Klimabemühungen hervorgehoben.

Aserbaidschan leitet den Ausschuss der Ständigen Vertreter des UNEP für die Amtszeit 2025–2027 und setzt sich dabei gemeinsam mit internationalen Partnern für die Weiterentwicklung der globalen Umweltagenda ein.