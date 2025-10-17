Aserbaidschan steigert Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Nach operativen Daten der ersten neun Monate des Jahres 2025 stieg die gesamte Stromproduktion in Aserbaidschan um 12,1 Millionen kWh (0,1 %) und erreichte 21.798,7 Millionen kWh, wie das Energieministerium gegenüber AZERTAC mitteilte.

In diesem Zeitraum wurden 18.659,6 Millionen kWh in thermischen Kraftwerken (TPP), 2.414,3 Millionen kWh in Wasserkraftwerken (HPP) und 724,8 Millionen kWh aus anderen Quellen erzeugt.

Insbesondere wurden 30,5 Millionen kWh in Windkraftanlagen (WPP), 511,0 Millionen kWh in Solarkraftwerken (SPP) und 183,3 Millionen kWh im Hausmüll-Verbrennungswerk erzeugt.

Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres stieg die Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen um 64,5 Millionen kWh und erreichte 3.139,1 Millionen kWh.

Im Verlauf der neun Monate erzeugte Azerenerji OJSC 19.520,7 Millionen kWh Strom (darunter 17.070,6 Millionen kWh in TPPs, 2.401,1 Millionen kWh in HPPs und 49,0 Millionen kWh in SPPs). Azerishig OJSC erzeugte 21,5 Millionen kWh in WPPs, und unabhängige Stromerzeuger produzierten 2.256,5 Millionen kWh.

Im Berichtszeitraum beliefen sich die Stromimporte auf 145,4 Millionen kWh, während die Exporte 989,6 Millionen kWh betrugen.