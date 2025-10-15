Aserbaidschan und Belarus unterzeichnen Kooperationsvereinbarungen

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Im Rahmen des Aserbaidschan–Belarus Wirtschaftsforums wurden mehrere Kooperationsvereinbarungen zwischen Unternehmen beider Länder unterzeichnet.

Die Dokumente wurden von der belarussischen Seite Vladimir Lutsky, Generaldirektor des Rogachev Milchkonservenwerks, von der aserbaidschanischen Seite Elchin Bilalov, Generaldirektor von Foodini LLC, und Shahin Huseynov, Direktor von Yaylag LLC unterzeichnet.

Die Vereinbarungen sehen die Lieferung von Dosenmilchprodukten, Butter und Milchpulver vor und sollen die Zusammenarbeit in Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie weiter vertiefen.