Aserbaidschan und China erörtern Perspektiven wirtschaftlicher und investitionsbezogener Zusammenarbeit

Baku, 23. September, AZERTAC

Aserbaidschan und China haben im Rahmen eines Treffens zwischen dem aserbaidschanischen Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov und dem Geschäftsführender Direktor des Silk Road Fund, Deng Jinghua, Möglichkeiten zur Vertiefung ihrer wirtschaftlichen und investitionsbezogenen Zusammenarbeit erörtert.

Das Gespräch fand am Rande des 1. Internationalen Investitionsforums in Baku statt. Im Mittelpunkt standen gemeinsame Projekte, bilaterale Investitionspotenziale sowie die Kooperation im Rahmen der chinesischen „Belt and Road“-Initiative.

Beide Seiten unterstrichen die Bedeutung der Partnerschaft Aserbaidschans mit dem Silk Road Fund, die dessen Rolle als verlässlichen internationalen Finanzpartner weiter stärke. Die laufende Zusammenarbeit trage entscheidend zur wirtschaftlichen Diversifizierung, zum Ausbau strategischer Infrastruktur sowie zur Förderung internationaler Investitionen bei. Zudem ermögliche sie Aserbaidschan eine aktivere Mitwirkung an regionalen und globalen Wirtschaftsinitiativen.

Darüber hinaus tauschten sich beide Seiten über Meinungen zur Vertiefung der zukünftigen Zusammenarbeit sowie über den Start neuer Investitionsprojekte aus.