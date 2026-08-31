Aserbaidschan und China unterzeichnen Memorandum über Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften

Baku, 31. August, AZERTAC

Eine chinesische Delegation unter Leitung des Generalstaatsanwalts der Obersten Volksstaatsanwaltschaft Chinas, Ying Yong, besuchte die Generalstaatsanwaltschaft Aserbaidschans. Im Anschluss an Gespräche zwischen den Delegationen unterzeichneten beide Seiten ein Memorandum über gegenseitige Verständigung und Zusammenarbeit. Zudem zeichnete Kamran Aliyev, Generalstaatsanwalt Aserbaidschans Ying Yong mit einer Jubiläumsmedaille anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Staatsanwaltschaft Aserbaidschans aus.