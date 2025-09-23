Aserbaidschan und European Aquatics vertiefen Zusammenarbeit im Bereich Schwimmsport

Baku, 23. September, AZERTAC

Der Europäische Schwimmverband (EA), der Aserbaidschanische Schwimmverband, die Aserbaidschanische Medizinische Universität sowie die Aserbaidschanische Staatliche Akademie für Körperkultur und Sport haben ein Memorandum of Understanding unterzeichnet. Es sieht eine Ausweitung der vielseitigen Zusammenarbeit vor.

Der aserbaidschanische Jugend- und Sportminister Farid Gayibov zeigte sich bei der Unterzeichnungszeremonie zuversichtlich, dass diese Kooperation beiden Seiten zum Nutzen gereichen werde.

Der Präsident von European Aquatics, Antonio Silva, bezeichnete die Partnerschaft als einen bedeutenden Schritt für die Organisation.

Das Abkommen sieht die Umsetzung neuer Projekte in den Bereichen Bildung, wissenschaftliche Forschung, Sportmedizin sowie der Entwicklung des professionellen Schwimmsports vor. Die Unterzeichner betonten, dass das Memorandum der Weiterentwicklung des Schwimmsports in Aserbaidschan neue Impulse verleihen werde.