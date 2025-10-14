Aserbaidschan und Kasachstan unterzeichnen Protokoll zur Handels- und Wirtschaftskooperation

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Zwischen Aserbaidschan und Kasachstan wurde ein Protokoll zur Formalisierung der Ergebnisse der 21. Sitzung der Gemeinsamen Zwischenstaatlichen Kommission für Handels- und Wirtschaftskooperation unterzeichnet.

Das Dokument wurde vom aserbaidschanischen Energieminister Parviz Shahbazov und dem kasachischen Verkehrsminister Nurlan Sauranbayev unterschrieben.