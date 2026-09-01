Aserbaidschan und Kenia beraten über innovative Minenräumung

Baku, 1. September, AZERTAC

Der Vorsitzende des Vorstands der Aserbaidschanischen Agentur für Minenräumung (ANAMA), Vugar Suleymanov, hat sich mit einer Delegation des International Peace Support Training Centre (IPSTC-deutsch Internationales Ausbildungszentrum für Friedensunterstützung ) in Nairobi unter Leitung von Direktor Charles Lenjo Mwazighe getroffen.

Im Mittelpunkt standen die Perspektiven einer Zusammenarbeit bei der humanitären Minenräumung, darunter der Erfahrungsaustausch, der Ausbau von Kapazitäten sowie der Einsatz moderner und innovativer Methoden zur Minenräumung.